AttualitàBiellese Orientale
Giornata di pioggia: ma a Bielmonte nevica
Tra domani e venerdì previsioni in miglioramento.
Giornata di pioggia: ma a Bielmonte nevica
Giornata di pioggia: ma a Bielmonte nevica
Il vortice di maltempo era annunciato e ieri sera è arrivato. Oggi è prevista una giornata di pioggia. Ma alla stazione sciistica di Bielmonte da ieri sera ha iniziato a nevicare.
Le previsioni meteo danno neve ancora prima di Natale.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca3 giorni fa
Una comunità in lutto per la giovane maestra stroncata dalla malattia
Cronaca2 giorni fa
Uomo stroncato da un infarto, il cane lo veglia e muore di fame
Circondario3 giorni fa
Auto ribaltata sulla Settimo Vittone
Cronaca15 ore fa
Studio estetico abusivo e prodotti scaduti: finta dottoressa nei guai
Attualità22 ore fa