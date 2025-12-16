Seguici su

AttualitàBiellese Orientale

Giornata di pioggia: ma a Bielmonte nevica

Tra domani e venerdì previsioni in miglioramento.

Pubblicato

51 minuti fa

il

Giornata di pioggia: ma a Bielmonte nevica

Giornata di pioggia: ma a Bielmonte nevica

Il vortice di maltempo era annunciato e ieri sera è arrivato. Oggi è prevista una giornata di pioggia. Ma alla stazione sciistica di Bielmonte da ieri sera ha iniziato a nevicare.

Le previsioni meteo danno neve ancora prima di Natale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *