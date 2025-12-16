Giornata di pioggia: ma a Bielmonte nevica

Il vortice di maltempo era annunciato e ieri sera è arrivato. Oggi è prevista una giornata di pioggia. Ma alla stazione sciistica di Bielmonte da ieri sera ha iniziato a nevicare.

Le previsioni meteo danno neve ancora prima di Natale.

