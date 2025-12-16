Arrivano false mail con accuse pesanti: è una truffa

AttualitàBiella
L’allerta lanciata dai carabinieri
Stanno arrivando diverse mail che riportano pesanti dichiarazioni e sono firmate dai carabinieri. Ma è una truffa. Sono gli stessi uomini dell’Arma a mettere in guardia gli utenti.
Ecco il contenuto
Desideriamo comunicarLe che una convocazione è stata inviata a Suo carico.
Dopo un’attenta verifica della Sua attività Internet e dei dispositivi collegati, è emerso che sono stati consultati contenuti illegali, compresi materiali riguardanti minori di 18 anni.
La invitiamo a consultare il documento allegato, che contiene informazioni dettagliate, e a fornire le spiegazioni richieste entro i termini indicati.
Confidiamo nella Sua collaborazione per risolvere la questione nel più breve tempo possibile.
Per fornire chiarimenti in merito, La invitiamo a rispondere direttamente al nostro indirizzo e-mail ufficiale: email@
Il Suo tempestivo riscontro è fondamentale per la gestione della pratica.
Grazie per la tua collaborazione.
Cordiali saluti,
