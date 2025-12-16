Arrivano false mail con accuse pesanti: è una truffa

Arrivano false mail con accuse pesanti: è una truffa

Stanno arrivando diverse mail che riportano pesanti dichiarazioni e sono firmate dai carabinieri. Ma è una truffa. Sono gli stessi uomini dell’Arma a mettere in guardia gli utenti.

Ecco il contenuto

Desideriamo comunicarLe che una convocazione è stata inviata a Suo carico.

Dopo un’attenta verifica della Sua attività Internet e dei dispositivi collegati, è emerso che sono stati consultati contenuti illegali, compresi materiali riguardanti minori di 18 anni.

La invitiamo a consultare il documento allegato, che contiene informazioni dettagliate, e a fornire le spiegazioni richieste entro i termini indicati.

Confidiamo nella Sua collaborazione per risolvere la questione nel più breve tempo possibile.

Per fornire chiarimenti in merito, La invitiamo a rispondere direttamente al nostro indirizzo e-mail ufficiale: email@ carabinierigovernosicurezza. com

Il Suo tempestivo riscontro è fondamentale per la gestione della pratica.

Grazie per la tua collaborazione.

Cordiali saluti,

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook