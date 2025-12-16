Mezzo pesante fuori strada: intervengono i vigili del fuoco

Intorno alle 15:30 del 15 dicembreuna squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Santhià insieme ad una della Centrale con l’ autogru sono intervenute sulla SP26 nel comune di Tronzano V.se davanti alla Cascina Pucchiotta per il recupero di un mezzo pesante fuori dalla sede stradale.

L’operazione congiunta tra l’autogrù dei Vigili del Fuoco ed un’altra privata ha permesso di raddrizzare il mezzo pesante che è stato rimesso in sicurezza e rimosso.

Presente sul posto la Polizia Locale Nuova Luce

