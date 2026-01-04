AttualitàCossatese
“Vestiti da supereroi, regaliamo sorrisi ai bambini malati e a quelli guariti”
Anche il cossatese Raffaele Selvatico nel gruppo Dc Dark Legion
«Abbiamo regalato sorrisi ai bimbi che hanno combattuto dure battaglie per spuntarla sui loro gravi problemi di salute», fa sapere Raffaele Selvatico, membro cossatese del gruppo Dc Dark Legion.
È un’iniziativa realizzata in collaborazione con CasaUgi Odv, l’Unione dei genitori italiani contro il tumore dei bambini, e Mc Donald’s. È un evento di beneficenza, che si è svolto a Torino nei giorni scorsi alla “All Hiroshima Mon Amour” a favore di 280 bambini guariti da tumore dell’Ospedale Regina Margherita.
«Non cerchiamo pubblicità, vogliamo soltanto dare sollievo – dice ancora -. Siamo tutti volontari e ci muoviamo con il cuore. Siamo stati anche in reparto a portare sorrisi ai bambini che sono ancora sottoposti alle cure».
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook