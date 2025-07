Ventenne investito da un’auto a Biella

Incidente ieri in serata a Biella in via Pietro Micca. Un ventenne è stato travolto dall’auto condotta da una donna. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. E’ stato necessario il ricovero in pronto soccorso per il giovane.

Per lei ferite da codice verde. L’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali-

