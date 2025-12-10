Valsessera in lutto per Antonello Tricerri: aveva solo 60 anni. L’uomo viveva a Portula e aveva lavorato come camionista. Ucciso dalla malattia in poche settimane.

Valsessera in lutto per Antonello Tricerri: aveva solo 60 anni

Per tutti era “Anto”, un uomo semplice di compagnia, disponibile, sorridente. Antonello Tricerri, 60 anni di Portula, ha lasciato un ricordo speciale in chi lo ha conosciuto e ha avuto modo di volergli bene. Antonello era di compagnia, era un amico per tanti. Il paese di Portula e non solo, è rimasto sgomento alla notizia della sua scomparsa, della sua lotta contro il male, che purtroppo lo aveva colpito solo poche settimane fa.

In pensione da qualche anno, aveva fatto il camionista, e ora si dedicava ai mercatini di antiquariato. Lo si vedeva a passeggio con la moglie Barbara e il suo cane, lo si vedeva alle feste di paese.

Il ricordo del sindaco

«Quello di Antonello – spiega il sindaco di Portula Fabrizio Calcia Ros – è il ricordo di un amico. Non ci vedevamo sovente ma tra noi c’era un rapporto scherzoso e di stima. Sono momenti e ricordi che rimangono dentro, di un amico sorridente, mai fuori dalle righe. In due mesi se ne è andato e lascia in noi un grande vuoto».

In tanti hanno voluto essere vicino alla famiglia, a Barbara, ai figli Andrea e Gioele, alla sorella Patrizia, al fratello Mauro, ai nipoti Jacopo e Nickolas, alla suocera Teresa e a chi gli ha voluto bene. Il funerale è stato celebrato sabato nella chiesa parrocchiale del paese e poi accompagnato nel cimitero del capoluogo, dove ora riposa.

Pioggia di messaggi sui social

Anche sui social sono stati tanti i ricordi, i messaggi di condoglianze, le foto con lui in primo piano, a testimoniare che il suo cammino ha lasciato tante tracce belle.

«Ehi Anton Giulio, mi piace pensare che vedrai questo messaggio – scrive la sorella Patrizia su Facebook -. Tutti mi dicono Antonello è Antonello, sei unico, nel tuo dondolare o appoggiarti quando sei in piedi, nell’essere sempre troppo generoso e disponibile ad aiutare tutti, senza aspettarsi nulla in cambio, ad essere sempre allegro, con la battuta pronta, non lamentarsi mai per i propri problemi e risolvere tutto con una bevuta, sempre pronto a perdonare e lasciare andare».

Lo ricorda l’amico Luca Ciscato: «Amici da una vita, amici i nostri figli da sempre, amici e famiglia… Amici per sempre. Ciao Anto amico mio,mi mancheranno tanto le tue espressioni, le tue battute,la tua ironia. Quell’essere riconoscibile anche in ombra,dalla tua posa.Mi mancherà il tuo buon cuore e la tua allegria, la tua risata unica e contagiosa».