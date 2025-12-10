A Tollegno incontro con i carabinieri su truffe e furti

A Tollegno incontro con i carabinieri su truffe e furti

Si è tenuto nel pomeriggio del 27 novembre 2025, presso il Cine Teatro Comunale di Tollegno, un partecipato incontro pubblico dedicato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e alla promozione della sicurezza.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Tollegno, ha visto l’immediata e fondamentale partecipazione della Stazione Carabinieri di Biella. L’evento è stato aperto dal Sindaco Davide GHISIO, a cui è seguito l’intervento del Luogotenente BELLIFEMINE della Stazione Carabinieri di Biella, relatore principale della serata. Presente tra il pubblico anche Don Paolo Gremmo, parroco di Tollegno, a testimonianza del sostegno di tutta la comunità.

Il rappresentante dell’Arma ha fornito una panoramica completa sulle principali casistiche criminali che minacciano la proprietà e il patrimonio dei cittadini. L’intervento si è concentrato su: 1. Truffe e raggiri: Illustrazione dettagliata delle truffe più diffuse (telefoniche, via internet, porta a porta), come il raggiro del “finto avvocato/carabiniere” o dei “falsi tecnici”. 2. Furti in abitazione e negozi: Fornendo indicazioni pratiche per rafforzare le difese passive e sull’importanza della collaborazione tra vicini. 3. Reati predatori: consigli per evitare borseggi nelle aree pubbliche. Il Sindaco Ghisio ha espresso la sua gratitudine alla Stazione Carabinieri di Biella per la disponibilità e la professionalità dimostrata nel rispondere prontamente all’invito del Comune per un tema così cruciale per la cittadinanza.

