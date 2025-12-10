Seguici su

AttualitàBiella

Docbi presenta il bollettino 2025 “Studi e ricerche sul Biellese”

Incontro Martedì 16 dicembre, presso la Biblioteca Civica di Biella

Pubblicato

13 minuti fa

il

"I luoghi del cuore FAI", c'è anche la Fabbrica della ruota

Docbi presenta il bollettino 2025 “Studi e ricerche sul Biellese”

Docbi presenta il bollettino 2025 “Studi e ricerche sul Biellese”

Martedì 16 dicembre, presso la Biblioteca Civica di Biella (saletta) con inizio alle ore 17:30, sarà presentato il bollettino 2025 “Studi e ricerche sul Biellese”. Si tratta del 40° numero dell’annuario che il DocBi pubblica fin dalla sua fondazione nel 1985. I dieci contributi ospitati nel libro saranno illustrati dagli autori presenti, coordinati da Marcello Vaudano. Si ringrazia la Biblioteca Civica per
l’ospitalità.
Ecco l’indice del volume:
BEPPE ANDERI
L’ospedale senza infermi
CARLO BOZZALLA PRET
La Paleoindustria laniera biellese (4): produzione e sistema produttivo
DANILO CRAVEIA
L’expertise secentesca per il Beato Amedeo
CARLO DEZZUTO
«Tentammo la salvezza dell’uomo come uomo»: la Resistenza di don Antonio Ferraris (1906-1985)
MASSIMILIANO FRANCO
Charivari e ciabre: note sul dileggio giovanile dall’Ottocento al fascismo
MATTEO NEGRO
La cultura della natura
CLAUDIO ODDONE
Storie di “ordinaria demolizione”
PIER LUIGI PERINO
Notizie sugli ovini biellesi
DOMENICO UBERTALLI
I vocaboli della lingua alpigiana in Alta Valsessera
MARCELLO VAUDANO
“Turno di notte” 2022

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *