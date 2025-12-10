Docbi presenta il bollettino 2025 “Studi e ricerche sul Biellese”

Martedì 16 dicembre, presso la Biblioteca Civica di Biella (saletta) con inizio alle ore 17:30, sarà presentato il bollettino 2025 “Studi e ricerche sul Biellese”. Si tratta del 40° numero dell’annuario che il DocBi pubblica fin dalla sua fondazione nel 1985. I dieci contributi ospitati nel libro saranno illustrati dagli autori presenti, coordinati da Marcello Vaudano. Si ringrazia la Biblioteca Civica per

l’ospitalità.

Ecco l’indice del volume:

BEPPE ANDERI

L’ospedale senza infermi

CARLO BOZZALLA PRET

La Paleoindustria laniera biellese (4): produzione e sistema produttivo

DANILO CRAVEIA

L’expertise secentesca per il Beato Amedeo

CARLO DEZZUTO

«Tentammo la salvezza dell’uomo come uomo»: la Resistenza di don Antonio Ferraris (1906-1985)

MASSIMILIANO FRANCO

Charivari e ciabre: note sul dileggio giovanile dall’Ottocento al fascismo

MATTEO NEGRO

La cultura della natura

CLAUDIO ODDONE

Storie di “ordinaria demolizione”

PIER LUIGI PERINO

Notizie sugli ovini biellesi

DOMENICO UBERTALLI

I vocaboli della lingua alpigiana in Alta Valsessera

MARCELLO VAUDANO

“Turno di notte” 2022

