AttualitàBiella
Docbi presenta il bollettino 2025 “Studi e ricerche sul Biellese”
Incontro Martedì 16 dicembre, presso la Biblioteca Civica di Biella
Docbi presenta il bollettino 2025 “Studi e ricerche sul Biellese”
Docbi presenta il bollettino 2025 “Studi e ricerche sul Biellese”
Martedì 16 dicembre, presso la Biblioteca Civica di Biella (saletta) con inizio alle ore 17:30, sarà presentato il bollettino 2025 “Studi e ricerche sul Biellese”. Si tratta del 40° numero dell’annuario che il DocBi pubblica fin dalla sua fondazione nel 1985. I dieci contributi ospitati nel libro saranno illustrati dagli autori presenti, coordinati da Marcello Vaudano. Si ringrazia la Biblioteca Civica per
l’ospitalità.
Ecco l’indice del volume:
BEPPE ANDERI
L’ospedale senza infermi
CARLO BOZZALLA PRET
La Paleoindustria laniera biellese (4): produzione e sistema produttivo
DANILO CRAVEIA
L’expertise secentesca per il Beato Amedeo
CARLO DEZZUTO
«Tentammo la salvezza dell’uomo come uomo»: la Resistenza di don Antonio Ferraris (1906-1985)
MASSIMILIANO FRANCO
Charivari e ciabre: note sul dileggio giovanile dall’Ottocento al fascismo
MATTEO NEGRO
La cultura della natura
CLAUDIO ODDONE
Storie di “ordinaria demolizione”
PIER LUIGI PERINO
Notizie sugli ovini biellesi
DOMENICO UBERTALLI
I vocaboli della lingua alpigiana in Alta Valsessera
MARCELLO VAUDANO
“Turno di notte” 2022
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook