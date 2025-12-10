Natale a Callabiana dal presepe meccanico allo spettacolo comico

È ufficialmente aperta da sabato 6 dicembre l’edizione 2025/2026 di Natale a Callabiana con l’apertura del mitico “Presepe Meccanico di Nelva” . Ora è il momento di “Presepi nel Bosco”, l’evento natalizio che ogni anno richiama visitatori da tutto il Biellese e non solo. Due percorsi suggestivi – il Percorso 1 dedicato ai presepi e il Percorso 2 con gli Alberi di Natale e la Casa di Babbo Natale – accolgono adulti e bambini in un’atmosfera unica, immersa nei boschi e nelle frazioni del paese. I percorsi sono già aperti da domenica 7 dicembre e lo saranno fino al 15 gennaio.

13 dicembre – Mostra “Presepi dal Mondo”

Sabato 13 dicembre, al Municipio di Callabiana, all’ingresso del Percorso 2, verrà inaugurata la mostra “Presepi dal Mondo” del presepista Roberto Forzani.

Dopo le apprezzate esposizioni di Masserano dei primi anni 2000, Forzani torna con una selezione della sua ampia collezione di statuette provenienti da diversi Paesi e realizzate nei materiali più vari.

La mostra sarà allestita in locale riscaldato, accessibile per tutta la durata della manifestazione.

26 dicembre – Spettacolo comico con Max Cavallari

Il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre alle ore 15, la piazza del Municipio ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dell’intero programma:

Lo spettacolo comico di MAX CAVALLARI, storico volto dei Fichi d’India.

Musica e divertimento accompagneranno il pomeriggio grazie a:

