Balcone del Biellese Trail: vince Minoggio

Successo organizzativo per l’11ma edizione del Balcone del Biellese Trail, manifestazione organizzata da GAC Pettinengo e svoltasi domenica 7 dicembre. Oltre al buon numero di partecipanti, si registrano infatti ben tre record del percorso, tra la prova lunga (trail medium di 21 chilometri con 1056 metri di dislivello) e quella più breve (trail small di 8 chilometri con 400 metri di dislivello).

Nel medium, l’azzurro Cristian Minoggio, classe 1984, portacolori di Sport Project VCO, non ha rivali e chiude con il tempo di 1h22:32 precedendo Mattia Bertoncini (Gsa Valsesia, 1h25:56) e Francesco Nicola (Climb Runners, 1h27:45). Minoggio sigla il nuovo record, migliorando di un minuto il tempo con cui vinse proprio Nicola nel 2021. Tra le donne successo di Sara Borello (Atl. Canavesana) che taglia il traguardo in 1h39:56, stabilendo il nuovo record di ben 6 minuti (Elena Platini nel 2021 aveva infatti vinto in 1h45:50). Sul podio anche Margherita De Giuli (Climb Runners, 1h40:39) e Tania Rosa (Pont-Saint-Martin, 1h47:29).

Nello small, vittoria per Niccolò Biazzetti (Atletica Canavesana) che, con 33:13, abbassa il suo record stabilito nel 2021 quando vinse in 33:30. Al secondo posto Gabriele De Biasi (Atl. Trivero 2001, 36:51), terzo Flavio Pellerei (Runcard, 36:58). Tra le donne, invece, successo di Laura Acquadro (Runcard) in 50:17, davanti a Erika Tullio (Santo Stefano Borgomanero, 51:15) e ad Elisa Favaglioni (Bio Correndo Avis, 54:01)

