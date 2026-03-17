Valle Cervo LAB è un progetto dedicato ai giovani dai 15 ai 34 anni, residenti nel Biellese che vogliono partecipare ad attività formative, culturali, ambientali e sportive, imparando sul campo e diventando protagonisti del territorio.

Valle Cervo Lab: un progetto per i giovani

Il progetto trasforma la Valle Cervo in un laboratorio di esperienze, competenze e partecipazione giovanile, con un’attenzione particolare all’inclusione sociale, alla valorizzazione delle diversità e alla partecipazione attiva di tutti, nessuno escluso.

Proprio l’inclusione sociale è un aspetto a cui è stata data particolare attenzione: i laboratori sono aperti anche a giovani con disabilità, bisogni speciali o in situazioni di fragilità sociale, che saranno accompagnati e supportati nella partecipazione alle attività.

Le iniziative messe in campo in partenza da marzo 2026 e finanziate dalla Regione Piemonte per un importo pari a 80mila euro vedono Campiglia Cervo come Comune capofila, assieme ad altri 10 Comuni (Piedicavallo, Rosazza, Tavigliano, Pralungo, Miagliano, Ronco Biellese, Zumaglia, Andorno Micca, Sagliano Micca e Ternengo) e altri soggetti come: CTV – Centro Territoriale Volontariato, IRIS, Unione Montana Valle Cervo La Bursch, AICS Piemonte, Domus Laetitiae, Crescere in Valle, Il Filo da Tessere, Sportivamente, Big Picture Learning, ITIS Quintino Sella di Biella e molti altri ancora.

Ma quali sono gli obiettivi principali del Progetto?

Sicuramente favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani del territorio, con particolare attenzione a NEET e categorie fragili, facendo sviluppare competenze pratiche e professionali nei settori culturali, musicali, ambientali e sportivi.

In secondo luogo stimolare la partecipazione attiva e la cittadinanza consapevole attraverso attività di co-progettazione e volontariato incentivando nel contempo la nascita di microeconomie locali basate su cultura, turismo sostenibile e innovazione sociale.

Infine Migliorare l’accessibilità degli eventi culturali e naturalistici coinvolgendo giovani dai 15 ai 34 anni con disabilità e/o con bisogni speciali.

L’idea di fondo è indubbiamente quella di trasformare la Valle Cervo in un laboratorio permanente di protagonismo giovanile e formazione, facendo leva e perno sulle eccellenze locali in campo artistico, sportivo, naturalistico e culturale, come il Piedicavallo Festival, il Jazz Festival, il Trail del Monte Casto, la Valle dell’Acqua e molti altri appuntamenti.

Due gli ambiti distinti a cui i giovani potranno partecipare e candidarsi in base ai propri interessi, alle proprie capacità e disponibilità.

NATURA & SPORT

CULTURA & MUSICA

Le attività saranno organizzate con modalità accessibili, flessibili e inclusive, per permettere a ciascun partecipante di vivere un’esperienza positiva e significativa.

AMBITO NATURA & SPORT

Questo ambito è dedicato a chi ama stare all’aria aperta, camminare, fare sport e vivere la montagna, prendersi cura dell’ambiente, partecipare ad attività ed eventi outdoor.

Con Natura & Sport i ragazzi e le ragazze potranno partecipare ad attività di cura e valorizzazione dei sentieri, collaborare all’organizzazione di eventi sportivi e outdoor, sperimentare pratiche di benessere in natura, raccontare il territorio con foto, video e contenuti digitali, vivere esperienze di gruppo basate su collaborazione, rispetto e inclusione.

Le attività sono progettate per essere accessibili anche a giovani con bisogni speciali, con il supporto di operatori e realtà del territorio.

Nota importante: non serve esperienza specifica e non serve avere l’auto: se hai difficoltà a raggiungere la Valle Cervo, gli organizzatori provvederanno a questo aspetto.

AMBITO CULTURA & MUSICA

Questo ambito è pensato per chi è interessato a musica, spettacolo ed eventi culturali, comunicazione, social, foto e video, organizzazione di festival e rassegne.

Con Cultura & Musica si potrà partecipare a workshop pratici (audio, luci, video, social, backstage), affiancare professionisti durante festival ed eventi culturali, acquisire competenze utili e riconoscibili, contribuire alla creazione di eventi accessibili e inclusivi, lavorare in gruppo valorizzando le differenze come risorsa.

Le attività prevedono momenti specifici dedicati alla costruzione di eventi accessibili, per permettere la partecipazione di persone con disabilità e bisogni speciali.

Non è richiesta esperienza pregressa e non è necessario essere automuniti: il progetto è pensato per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione.

Questi elementi fanno capire come Valle Cervo Lab, sia fortemente finalizzato a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il territorio offrendo ai giovani occasioni di impegno sociale, sportivo, lavorativo e ambientale nell’ottica di tutelare il patrimonio culturale, valorizzare le risorse e contrastare lo spopolamento della vallata.

Candidati ora!

www.vallecervolab.it

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