AttualitàCossatese
Tir bloccato a Cossato sulla rotonda: multato l’autista
Aveva danneggiato la segnaletica
Tir bloccato a Cossato sulla rotonda: multato l’autista.
Era rimasto bloccato nella piazzola della rotonda di Cossato con un Tir con rimorchio. E’ successo ieri a Cossato. sul posto è intervenuta la polizia locale. Alla guida del mezzo pesante un cittadino originario del Togo residente in Lombardia.
L’autista con alcune manovre è riuscito poi a uscire dal fango. E’ stato però multato per danneggiamento della segnaletica.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca2 giorni fa
Giovane di 30 anni muore in un incidente stradale
Cronaca2 giorni fa
Ventenne cade da cavallo: è grave in rianimazione
Attualità2 giorni fa
Bielmonte isolata: troppa neve sulle strade
Biellese Orientale1 giorno fa
«Era contromano in superstrada, io suonavo il clacson e lei salutava…»
Cronaca2 giorni fa