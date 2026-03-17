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Tir bloccato a Cossato sulla rotonda: multato l’autista

Aveva danneggiato la segnaletica

Pubblicato

5 minuti fa

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Auto si schianta contro un garage: due giovani fuggono a piedi

Tir bloccato a Cossato sulla rotonda: multato l’autista.

Era rimasto bloccato nella piazzola della rotonda di Cossato con un Tir con rimorchio. E’ successo ieri a Cossato. sul posto è intervenuta la polizia locale. Alla guida del mezzo pesante un cittadino originario del Togo residente in Lombardia.

L’autista con alcune manovre è riuscito poi a uscire dal fango. E’ stato però multato per danneggiamento della  segnaletica.

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