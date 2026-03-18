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Festa del papà, sul giornale di oggi tutte le tantissime foto che ci avete inviato

Nell’edizione odierna troverete le centinaia di immagini che ci avete mandato per celebrare insieme la ricorrenza e fare una sorpresa ai vostri papà

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1 minuto fa

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foto festa papà

Non perdetevi la Provincia in edicola oggi, troverete tutte le tantissime foto e dediche che ci avete inviato per la Festa del papà.

Festa del papà, sul giornale di oggi tutte le foto

Sul numero in edicola oggi de La Provincia di Biella.it (alla vigilia della ricorrenza in programma domani) troverete uno speciale di ben 13 pagine con tutte le immagini e i pensieri che ci avete inviato nei giorni scorsi per celebrare insieme i nostri papà.

Un modo unico e originale per dire grazie a quegli uomini che hanno scelto di essere guida, esempio e sostegno per i propri figli, affrontando ogni giorno la sfida – e la meraviglia – di fare i genitori. Un’occasione in più, dunque, per dire con semplicità ma con il cuore: auguri papà!

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