Uncem Piemonte si è trovata a Valdilana

. Oggi sono l’unica alternativa alla solitudine dei Comuni, che non è solo funzionale o organizzativa, bensì anche gestionale, politica. Le Unioni danno forza alla politica territoriale per la montagna. Fare Unioni vere è difficile, richiede un lavoro di cesello, di supporto costante, da parte nostra come Uncem e dei Comuni stessi.“.

Lo ha detto Roberto Colombero, ieri a Valdilana. Il Presidente Uncem ha avviato gli incontri territoriali della Giunta Uncem Piemonte. Che proseguono domani, 20 maggio alle ore 18, a Silvano d’Orba, nell’Alessandrino. Presenti a Valdilana cittadini e Amministratori del Biellese e Valsesia. Tra gli intervenuti anche la consigliera regionale Verzella, i rappresentanti di CIA Agricoltori Italiani, dell’Oasi Zegna e di Slow Food. A chiudere l’incontro è stata Paola Vercellotti, componente della Giunta nazionale Uncem.

“Territori insieme contro l’estinzione dei Comuni – ha detto con lungimiranza Colombero – Usando bene le le strategie della Green community e delle Aree interne. Rafforzare le Unioni responsabilizzando la politica a fare scelte. Uno snodo decisivo. Le Unioni piccole sono più deboli, quelle grandi hanno una buona forza per una azione che non lasci soli i Comuni, con meno persona e con Segretari comunali che devono essere rivisti a livello centrale nelle funzioni e nella missione. Ma di certo, pur nella fragilità, le Unioni montane restano l’unica forma di Governo possibile in Piemonte. Ora la Regione agisca. Le rafforzi. Quello che non è stato fatto con la legge nazionale sulla montagna, venga costruito con la Regione Piemonte. Serve coraggio, servono impegno di supporto e azioni di accompagnamento. Un lavoro che faremo e che deve fare, Unone per Unione, la Regione. Lavorare insieme è la strada maestra per una montagna che rafforza il suo peso politico”.