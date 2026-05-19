Seguici su

Attualità

Uncem Piemonte si è trovata a Valdilana

“Lavorare insieme è molto più difficile che da soli. Ma è la sola via possibile”.

Pubblicato

11 secondi fa

il

all'oasi zegna si inaugura
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google
Le Unioni montane del Biellese, di tutto il Piemonte, possono, devono essere rafforzate. Oggi sono l’unica alternativa alla solitudine dei Comuni, che non è solo funzionale o organizzativa, bensì anche gestionale, politica. Le Unioni danno forza alla politica territoriale per la montagna. Fare Unioni vere è difficile, richiede un lavoro di cesello, di supporto costante, da parte nostra come Uncem e dei Comuni stessi. Lavorare insieme è molto più difficile che da soli. Ma è la sola via possibile“.

Lo ha detto Roberto Colombero, ieri a Valdilana. Il Presidente Uncem ha avviato gli incontri territoriali della Giunta Uncem Piemonte. Che proseguono domani, 20 maggio alle ore 18, a Silvano d’Orba, nell’Alessandrino. Presenti a Valdilana cittadini e Amministratori del Biellese e Valsesia. Tra gli intervenuti anche la consigliera regionale Verzella, i rappresentanti di CIA Agricoltori Italiani, dell’Oasi Zegna e di Slow Food. A chiudere l’incontro è stata Paola Vercellotti, componente della Giunta nazionale Uncem.

“Territori insieme contro l’estinzione dei Comuni – ha detto con lungimiranza Colombero – Usando bene le le strategie della Green community e delle Aree interne. Rafforzare le Unioni responsabilizzando la politica a fare scelte. Uno snodo decisivo. Le Unioni piccole sono più deboli, quelle grandi hanno una buona forza per una azione che non lasci soli i Comuni, con meno persona e con Segretari comunali che devono essere rivisti a livello centrale nelle funzioni e nella missione. Ma di certo, pur nella fragilità, le Unioni montane restano l’unica forma di Governo possibile in Piemonte. Ora la Regione agisca. Le rafforzi. Quello che non è stato fatto con la legge nazionale sulla montagna, venga costruito con la Regione Piemonte. Serve coraggio, servono impegno di supporto e azioni di accompagnamento. Un lavoro che faremo e che deve fare, Unone per Unione, la Regione. Lavorare insieme è la strada maestra per una montagna che rafforza il suo peso politico”.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *