Un ventenne arrestato per spaccio in Valle Elvo.

Un ventenne arrestato per spaccio in Valle Elvo

Qualche giorno fa infatti, i militari di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Occhieppo Superiore hanno notato un giovane con uno zaino che camminava in un piccolo centro abitato del loro territorio di competenza. E al vedere la loro auto ha dato immediati segni di nervosismo. Alla richiesta di esibire un documento, il ragazzo, ha tentato di evitare il controllo. Ha dichiarato di non averne con sé, Ha cercato di allontanarsi velocemente. Abbassandosi poi tra le auto in sosta e nascondendo in un’aiuola un barattolo che aveva furtivamente tirato fuori dallo zaino.

L’azione non è sfuggita ai Carabinieri che lo hanno bloccato ed hanno recuperato il contenitore, scoprendo che all’interno vi erano circa 60 grammi di hashish suddivisi in vari pezzi e un bilancino di precisione. Perquisendo poi l’abitazione del giovane sono state ritrovate ulteriori dosi dello stesso stupefacente. Vista la quantità di stupefacente trovata e gli strumenti per il confezionamento di dosi, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato del 20enne, residente in Valle Elvo, informando il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Biella.

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