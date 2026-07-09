Una serata per ricordare Peppo Sacchi, padre della televisione libera. Lunedì 13 luglio alle 21.30 il Chiostro di San Sebastiano ospiterà una serata dedicata al regista e fondatore di TeleBiella, recentemente scomparso.

L’iniziativa rientra nell’ambito della rassegna estiva “Sogno di una notte al Chiostro” promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella.

Una serata per ricordare Peppo Sacchi

“Ricordando Peppo Sacchi. Un omaggio al papà della televisione libera” è un evento organizzato in collaborazione con VideoAstolfoSullaLuna. A condurre la serata sarà il giornalista Silvano Esposito, autore del libro “Telebiella e niente fu più come prima. Storia della prima tv privata italiana”, che presenterà due filmati storici e dialogherà con alcuni ospiti e testimoni.

Alla presenza degli autori, Beppe Anderi e Filippo Loro, sarà proiettato “Prima di Berlusconi”. Il documentario prodotto da VideoAstolfoSullaLuna nel 1998 che racconta la vicenda della nascita di Telebiella nel 1972. Della battaglia giudiziaria che ne seguì e della storica sentenza che nel 1976 mise fine al monopolio Rai aprendo la strada all’emittenza libera italiana.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo la serata si svolgerà all’interno della sala convegni del Museo del Territorio Biellese, sempre presso il Chiostro di San Sebastiano.

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