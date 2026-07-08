Una sera per ricordare Peppo Sacchi: padre della televisione libera

Lunedì 13 luglio 2026, alle ore 21:30, il Chiostro di San Sebastiano a Biella ospiterà una serata speciale. L’evento fa parte della rassegna estiva “Sogno di una notte al Chiostro”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella.

Appuntamento lunedì 13 luglio al Chiostro

L’appuntamento si intitola “Ricordando Peppo Sacchi. Un omaggio al papà della televisione libera”. L’iniziativa nasce per ricordare il regista e fondatore di Telebiella, recentemente scomparso. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con VideoAstolfoSullaLuna.

Il programma della serata

A condurre l’incontro sarà il giornalista Silvano Esposito, autore del libro “Telebiella e niente fu più come prima. Storia della prima tv privata italiana”. Esposito presenterà due filmati storici e dialogherà con ospiti e testimoni.

I momenti chiave delle proiezioni:

Il documentario “Prima di Berlusconi” (1998): Prodotto da VideoAstolfoSullaLuna , sarà proiettato alla presenza dei registi Beppe Anderi e Filippo Loro. Il film racconta la nascita di Telebiella nel 1972, la successiva battaglia giudiziaria e la storica sentenza del 1976 che pose fine al monopolio Rai.

Il filmato inedito “Sette giorni di sogni”: Una rarità girata da Peppo Sacchi negli anni Sessanta al Festival di Montecatini, che mostra il suo talento come regista nel mondo dei cineamatori.

Le voci dei protagonisti

Sara Gentile (Assessore alla Cultura): «La scomparsa di Peppo Sacchi ci ha spinti a ricordare la straordinaria vicenda di Telebiella. È stata una piccola grande rivoluzione culturale e politica partita proprio dalla nostra città. Peppo ha sempre conservato l’urgenza di dare voce alle persone e al territorio.»

Silvano Esposito (Giornalista e conduttore): «Trasmettendo nei luoghi pubblici, Peppo Sacchi non ha solo sfidato il monopolio RAI, ma ha cambiato i costumi della gente. Telebiella è stata un fenomeno nazionale che provocò persino una crisi di governo. Raccontare questa avventura oggi è un omaggio doveroso.»

Maurizio Pellegrini: «Vogliamo ricordare anche il Peppo regista, prima amatoriale e poi in Rai. Invitiamo tutti i biellesi a partecipare a questa occasione di condivisione, esattamente nello spirito con cui Peppo intendeva il rapporto con lo schermo.»

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