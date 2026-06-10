“Peppo Sacchi è stato un inarrestabile guerriero del nostro tempo”

Ricordare Peppo Sacchi per me è fare un tuffo negli inizi della mia carriera: anni 70, TeleBiella, lui e Ivana, il prof. Sacchi papà di Peppo, ma anche i tecnici come Gatta e Gandolfo, Angelo Laganà.

Peppo è stato più cose insieme non solo un regista e un imprenditore ma soprattutto un visionario, un combattente dell’etere per la libertà, il primo artigiano della tv libera. La sua era una visione dell’informazione e della tv che si basava sull’articolo 21 della nostra Costituzione e su quello combatté spodestando il monopolio Rai.

Un articolo ancora oggi fondamentale e spesso dimenticato “L’articolo 21 della Costituzione italiana tutela il diritto fondamentale di ogni individuo di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Esso garantisce inoltre la libertà di stampa, ponendo precisi limiti e tutele contro la censura”.

Se oggi l’informazione in Italia è più ampia e pluralistica lo si deve a quella guerra costituzionale scatenata da Sacchi alla quale ho partecipato a suo fianco, che abbatté le imposizioni dell’allora Ministro delle comunicazioni Gioia e dell’escopost che sigillarono i nostri cavi cercando di impedirci attraverso uno statalismo becero e arrogante, di andare in onda.

Ho sentito Peppo e Ivana l’ultima volta nel 2023, una lunghissima telefonata ove abbiamo ripassato quell’epopea che spianò la strada poi a tutte le tv libere e private.

Una volta raccontai a Berlusconi quel periodo, mi ascoltò con attenzione e riconobbe che ciò che fece Peppo Sacchi con TeleBiella fu fondamentale per la libertà televisiva, mi pregò di salutarlo con grande affetto: quando lo dissi a Ivana e Peppo rimasero toccati da quel saluto e da quel riconoscimento inatteso.

Peppo è stato il mio primo regista, con lui ho realizzato i miei primi varietà televisivi, erano in bianco e nero, registrati con vecchie apparecchiature e nastri riciclati centinaia di volte. Ma quel pionierismo, quella voglia di libertà, di sperimentazione, di passare in un certo senso alla storia sono parte del mio Dna.

Se chiudo gli occhi e penso a Peppo sento la sua “r” moscia, la sua voce un po’ roca. È stato un grande anticonformista, un intellettuale, un inarrestabile guerriero del nostro tempo. I libri di storia dovrebbero ricordarlo: “Peppo Sacchi ideatore di TeleBiella con un manipolo di combattenti dell’etere vincendo contro l’arroganza dittatoriale dello Stato ha aiutato a far crescere la libertà di espressione in Italia”. Spero che Mediaset, Rai e gli altri gruppi televisivi nei loro Tg lo ricordino. Fu dimenticato troppo in fretta, anche per via del suo carattere burbero e non accomodante.

Grazie Peppo, salutami Ivana, sei e sarai sempre nei miei pensieri.

Ezio Greggio

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