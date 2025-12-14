AttualitàBiella
Una domenica con tantissime cose da fare
Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese
Una domenica con tantissime cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Una domenica con tantissime cose da fare
– Mostre
da 25/10/2025 a 14/12/2025
Biella, Lanificio Maurizio Sella
CARTA. La forza espressiva della Paper Art
INFO
Telefono 015 2522445
fondazionesella@fondazionesella.org
– Arte e Cultura
da 13/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 10.00 alle 18.00
piazza Castello, Candelo (Bi)
Il Borgo di Babbo Natale
INFO
Telefono 0152536728
info@candeloeventi.it
www.ilborgodibabbonatale.it
– Mostre
da 13/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 10 alle 18
Biella, Sala mostre Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 10
CARTA. La forza espressiva della Paper Art
INFO
Telefono 015 2522445
info@fondazionesella.org
https://www.fondazionesella.org/attivita/save-the-date-carta-la-forza-espressiva-della-paper-art/
– Arte e Cultura
da 14/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 10 alle 18
Sordevolo
23° Edizione Mercatino degli Angeli
INFO
ufficiostampa@passionedisordevolo.com
– Arte e Cultura
da 13/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 11.00 alle 19.00
Palazzo Ferrero – Corso Piazzo 25 – Biella Piazzo
A TUTTO COLORE
INFO
info@fotoclub biella
www.fotoclubbiella.it
– Arte e Cultura
da 14/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle16.30 alle 18.00
Corso del piazzo 24, Biella Palazzo Gromo Losa
Spettacolo: “i concerti dell’accademia” Fondazione Perosi
INFO
Telefono 01529040
info@accademiaperosi.org
www.accademiaperosi.org
– Arte e Cultura
da 14/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 11 alle 12.30
Oropa, via Santuario di Oropa 480
Visite guidate a Oropa
INFO
Telefono 015 25551200
info@santuariodioropa.it
– Arte e Cultura
da 14/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 14.30 alle 18
Valdilana, Località Robiolio, Valle Mosso
Babbo Natale in Valle
INFO
Telefono 333 2947347
amicidelparcoreda@gmail.com
www.parcoreda.it
– Arte e Cultura
da 14/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 20.30 alle 21.30
Pettinengo, Villa Piazzo. via G.B. Maggia 2
Swing @Villa Piazzo
INFO
Telefono 388 2554210
info@musicavilladurio.it
www.musicavilladurio.com
– Arte e Cultura
da 14/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 10 alle 17
Castelletto Cervo, Monastero Cluniacense, Cantone Chiesa
Natale al Monastero – 5° edizione
INFO
Telefono Info generali (anche WhatsApp): 347 472 8295 Prenotazioni camminata e pranzo: 347 0567180
monastero.castelletto@gmail.com
https://www.monasterodicastelletto.it
– Arte e Cultura
da 14/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 16 alle 18
Cossato, Teatro Comunale
L’ILLUSIONISTA
INFO
Telefono 0125 641161
biglietteria@ilcontato.it
www.ilcontato.it
– Arte e Cultura
da 14/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 11 alle 17
Biella, Teatro Don MInzoni, via Don MInzoni, 12
OFTAL BIELLA – FESTA DEGLI AUGURI E CONCERTO CON I “NOI CANTANDO”
INFO
Telefono 388 8234352
f.soncina@studiosoncina.it
– Enogastronomia
da 14/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 9 alle 19
Biella, via Lamarmora (carreggiata nord)
Mercatino di Natale in centro
INFO
attivitaeconomiche@comune.biella.it
– Outdoor e Sport
da 13/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 10 alle 18.30
Biella, vie del centro
Trenino per le vie del centro
INFO
eventiemanifestazioni@comune.biella.it
– Arte e Cultura
da 13/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 14.30 alle 17.30
Biella, vie del centro
Babbo Natale in centro
INFO
eventiemanifestazioni@comune.biella.it
– Arte e Cultura
da 13/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 10 alle 19
Biella, Fondazione Pistoletto – Cittadellarte
Città del Market – artigianato, vintage, cibo a km 0 by LetEatBi, laboratori gratuiti, musica, arte e tanta cultura-
INFO
eventiemanifestazioni@comune.biella.it
– Arte e Cultura
da 13/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 15 alle 18
Biella, via Duomo 3
Casetta di Babbo Natale
INFO
eventiemanifestazioni@comune.biella.it
– Outdoor e Sport
da 14/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 10.30 alle 12
Biella, via Malta
Corsa dei Babbi Natale
INFO
eventiemanifestazioni@comune.biella.it
– Arte e Cultura
da 09/12/2025 a 14/12/2025
Gaglianico, VIA XX SETTEMBRE 10
GAGLIANICO PER TELETHON
INFO
Telefono 015 2546400
SEGRETERIA@COMUNE.GAGLIANICO.BI.IT
https://www.comune.gaglianico.bi.it/it/news/telethon-2025?type=1
– Arte e Cultura
da 01/12/2025 a 15/12/2025
Biella, stazione di Biella San Paolo e rotonda tra Chiavazza e Vigliano
DA COSA NASCE COSA – Affisione manifesti
INFO
Telefono 015 3701355
info.bibox@gmail.com
www.bi-boxartspace.com
– Mostre
da 20/11/2025 a 20/12/2025
Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38
Domani il sole sorgerà comunque – Mostra personale di Gioele Sasha Staltari
INFO
Telefono 015 3701355
info.bibox@gmail.com
www.bi-boxartspace.com
– Arte e Cultura
da 06/12/2025 a 21/12/2025
Biella, Auditorium San Filippo
Mercatino solidale “Un Natale per Tutti”
INFO
eventiemanifestazioni@comune.biella.it
– Arte e Cultura
da 06/12/2025 a 21/12/2025
Orario dalle 10.30 alle 18
Viverone, area verde zona Punta Becco
Natale InCantato 2025
INFO
Telefono 0161 987021
viverone@ptb.provincia.biella.it
– Mostre
da 31/10/2025 a 24/12/2025
Palazzo Gromo Losa (Biella, Corso del Piazzo 22/24) e Palazzo Ferrero (Biella, Corso del Piazzo 29)
Andy Warhol. Pop Art & Textiles
INFO
Telefono 0150991868
info@palazzogromolosa.it
https://www.popart-textiles.it/
– Enogastronomia
da 28/11/2025 a 04/01/2026
Biella, piazza Battistero
Casetto Leo di Natale
INFO
eventiemanifestazioni@comune.biella.it
– Arte e Cultura
da 08/12/2025 a 06/01/2026
Biella, Istituto RSA Belletti Bona
Presepio di Fratel Amilcare
INFO
eventiemanifestazioni@comune.biella.it
– Mostre
da 28/11/2025 a 06/01/2026
Orario dalle 7 alle 19
Biella, Cattedrale, piazza Duomo
SIA LUCE – Inaugurazione opera Bethlem di Daniele Franzella
INFO
Telefono 392 516 6749
cattedraledibiella@gmail.com
– Arte e Cultura
da 06/12/2025 a 06/01/2026
Biella, piazza V.Veneto
Igloo
INFO
attivitaeconomiche@comune.biella.it
– Arte e Cultura
da 30/11/2025 a 11/01/2026
Orario dalle 10.00 alle 22.00
piazza Italia 1, Mosso – Valdilana prov. di Biella
PRESEPE GIGANTE DI MARCHETTO
INFO
Telefono +393346162971
presepegigante@gmail.com
www.presepegigantemarchetto.it
– Arte e Cultura
da 06/12/2025 a 11/01/2026
Biella, piazza Duomo
Luna Park
INFO
eventiemanifestazioni@comune.biella.it
– Arte e Cultura
da 08/12/2025 a 16/01/2026
Orario dalle 10.00 alle 22.00
Via Rivò, 40, 13863 Rivò BI
PRESEPE DI RIVO’
INFO
Telefono 333 6283841- 3336096800
williampertegato@yahoo.it
– Outdoor e Sport
da 14/11/2025 a 25/01/2026
Orario dalle 10 all’1
Biella, piazza Mons. Carlo Rossi, Battistero
Pista di Pattinaggio
INFO
eventiemanifestazioni@comune.biella.it
– Mostre
da 29/11/2025 a 30/01/2026
Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4
La città del lavoro – festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo”
INFO
centrodoc@cgilbi.it
– Enogastronomia
da 22/11/2025 a 14/02/2026
Orario dalle 10 alle 19
Biella, piazza V. Veneto
Mercatini nel cuore di Biella
INFO
attivitaeconomiche@comune.biella.it
– Mostre
da 13/12/2025 a 26/02/2026
Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Via Giuseppe Garibaldi, 14, 13900 Biella
Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”
INFO
Telefono 015 252 0432
info@lamagiadellaluce.it
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook