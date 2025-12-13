BiellaSport
Il programma della domenica calcistica
Nel fine settimana si chiude il 2025 agonistico (domani fischio d’inizio alle 14.30)
Serie D
Girone A, la 16ª Giornata: Club Milano-Sanremese; Gozzano-Biellese; Imperia-Derthona; Lavagnese-Chisola; Ligorna-Asti; Saluzzo-Varese; Sestri Levante-Celle Varazze; Vado-NovaRomentin; Valenza Mado-Cairese. Classifica: Vado 35; Ligorna 34; Chisola 28; Varese 26; Saluzzo 25; Sestri Levante 24; Derthona, Biellese e Imperia 20; Lavagnese e Valenzana Mado 19; Celle Varazze 17; Gozzano e Asti 16; Sanremese 15; Cairese 13; Club Milano 12; NovaRomentin (-1) 11.
Eccellenza
Girone A, la 15ª Giornata: Baveno Stresa-Verbania; Borgaro-Oleggio; Borgosesia-Città di Cossato; Bulè Bellinzago-Pro Eureka; Settimo-Accademia Borgomanero; Druentina-Briga; Lascaris-Fulgor Chiavazzese RV; Volpiano Pianese-Aygreville. Classifica: Borgosesia 31; Volpiano Pianese 27; Accademia Borgomanero 26; Lascaris 25; Verbania 21; Settimo 20; Pro Eureka e Borgaro 19; Briga 18; Baveno Stresa e Aygreville 16; Città di Cossato, Oleggio, Druentina e Fulgor Chiavazzese RV 13; Bulè Bellinzago 12.
Promozione
Girone A, la 15ª Giornata: Arona-Banchette Colleretto GP; Casale-Ceversama; Gattinara-LB Trino; Gravellona SP-Juve Domo; Ivrea-QuinciTava; Orizzonti Canavese Alicese-Dufour Varallo; Piedimulera-Ornavassese; Union Novara-Virtus Vercelli. Classifica: Casale 36; Juve Domo 31; Dufour Varallo 28; QuinciTava 27; Gattinara 23; Banchette Colleretto GP 22; LB Trino 21; Arona e Ornavassese 19; Ivrea 17; Orizzonti Canavese Alicese 16; Ceversama 15; Virtus Vercelli 14; Union Novara e Piedimulera 10; Gravellona SP 3.
Prima categoria
Girone B, la 15ª Giornata: Ardor SF Corio-Saint Christophe; Bosconerese-Ponderano; Cgc Aosta-Mappanese; Cigliano-Livorno Ferraris Bianzè; Gaglianico-Valchiusella; Torri Biellesi-Agliè Valle Sacra; Valle Cervo Andorno-Leinì; Valle Elvo-Bollengo. Classifica: Bosconerese, Gaglianico e Livorno Ferraris Bianzè 27; Ardor SF Corio, Cgc Aosta, Valle Elvo e Valle Cervo Andorno 24; Cigliano 22; Ponderano 20; Bollengo 19; Saint-Christophe 17; Valchiusella 15; Torri Biellesi 14; Agliè Valle Sacra e Mappanese 13; Leinì 0.
Seconda categoria
Girone B, la 13ª Giornata: Vigliano-Palestro; Lumellogno-Canada; Mezzomerico-Valdilana Biogliese; Rmantin-Lenta Lozzolo; San Rocco-Crescentinese; Santhià-Montiglio Monferrato; Virtus Mulino Cerano-Pro Roasio. Classifica: Rmantin 32; Valdilana Biogliese 25; Crescentinese 24; Virtus Mulino Cerano 21; Palestro 20; Pro Roasio e Vigliano 19; Santhià 16; San Rocco 15; Lumellogno 12; Canadà e Montiglio Monferrato 10; Mezzomerico 9; Lenta Lozzolo 4.
Terza categoria
Girone Ivrea, classifica: La Cervo 29; La Romanese 28; Strambinese 23; Lessona 22; Montalto Dora 19; QuinciTava 13; Castellamonte 12; Valdilana Next Gen e Sporting Issogne 11; Grand Paradis e Pollone 10; Chambave 3.
Girone Vco, la 13ª Giornata: Valsessera-Masera; Montecrestese-Meina; Maggiora-Ameno; Varzese-Oleggio Castello; Vemenia-Armeno; Verbania Olympia-San Maurizio; Libertas Vaprio-Crodo. Classifica: Montecrestese 31; Oleggio Castello e Vemenia 27; Armeno 26; Meina e San Maurizio 25; Maggiora 18; Ameno 17; Valsessera e Masera 13; Varzese 6; Verbania Olympia, Crodo e Libertas Vaprio 4.
