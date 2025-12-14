Ancora un bel sole e cielo sereno. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, domenica 14 dicembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Ancora un bel sole e cielo sereno

La notte si presenta con un cielo sereno e una temperatura che si attesta intorno ai 6,6°C. La copertura nuvolosa rimane allo 0%, garantendo un’ottima visibilità. La velocità del vento è moderata, con raffiche che non superano i 3,6 km/h, provenienti principalmente da sud-ovest. L’umidità si mantiene alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica è stabile a 1027 hPa.

Nella mattina, il clima continua a essere caratterizzato da un cielo sereno. Le temperature iniziano a salire, raggiungendo circa 9,9°C entro mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimane al 3-5%, con venti leggeri che variano da sud a nord. L’umidità si attesta tra il 66% e il 72%, mentre la pressione atmosferica continua a mantenersi stabile.

Il pomeriggio porta temperature leggermente più fresche, attorno ai 7,3°C alle 17. Il cielo sereno si mantiene senza variazioni significative e non si registrano precipitazioni. La velocità del vento rimane contenuta, con valori tra i 2,6 km/h e i 4,8 km/h. L’umidità aumenta leggermente, arrivando fino all’79%.

Infine, la sera si presenta con condizioni simili, con temperature che scendono fino a circa 5,7°C. Il cielo sereno continua a dominare e l’umidità si attesta attorno all’84%. La pressione atmosferica rimane stabile e non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo.

LEGGI ANCHE: A Biella il meteo non si guarda più: si subisce

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook