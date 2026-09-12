AttualitàBiella
Un week-end all’insegna del sole e del caldo
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 12 settembre
Un week-end all’insegna del sole e del caldo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, sabato 12 settembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Un week-end all’insegna del sole e del caldo
La notte nel Biellese si presenta con un cielo sereno. Le temperature si attestano intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento è moderata, con direzione da Nord-Nord Ovest.
Durante la mattina, il meteo continua a mantenersi sereno, con temperature in aumento che raggiungono i 27,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimane contenuta, con nubi sparse che non comportano precipitazioni. Il vento si presenta leggero, proveniente sempre da Sud Est.
Nel pomeriggio, il clima a Biella si mantiene caldo, con picchi di temperatura che toccano i 29,2°C. Le nubi sparse non influenzano significativamente il bel tempo, con un’ulteriore diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento rimane moderata, contribuendo a un senso di freschezza.
La sera porta una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzano intorno ai 19°C. I cieli si presentano con poche nuvole, mentre l’umidità aumenta progressivamente. La direzione del vento rimane costante, continuando a provenire da Sud Est.
In sintesi, le previsioni meteo indicano una giornata prevalentemente serena e calda, con temperature che si mantengono sopra la media stagionale.
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