AttualitàBiella
Un sabato con tante cose da fare
Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Un sabato con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Un sabato con tante da fare
– Arte e Cultura
da 31/01/2026 a 31/01/2026
Orario dalle 16 alle 18
Vigliano Biellese, Biblioteca civica “Aldo Sola”, largo Stazione 1
Meet the writer – Stefania Bertola
INFO
Telefono 328 8523162
biblioteca@liceocossato.eu
https://cossatese.wixsite.com/biblioteca
– Mostre
da 08/01/2026 a 31/01/2026
Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38
Domani il sole sorgerà comunque – Mostra personale di Gioele Sasha Staltari
INFO
Telefono 015 3701355
info.bibox@gmail.com
www.bi-boxartspace.com
– Arte e Cultura
da 31/01/2026 a 31/01/2026
Orario dalle 14.30 alle 18
Zubiena
Atelier di Biscotteria Francese e Madeleine
INFO
Telefono 327 9856078
chiostrodelleillusioni@gmail.com
– Outdoor e Sport
da 31/01/2026 a 31/01/2026
Orario dalle 6 alle 11.30
Bielmonte, OASI ZEGNA
CIASPOLATA ALL’ALBA AL MONTICCHIO
INFO
Telefono 348 7380740
ariadiavventure@gmail.com
Facebook ed instagram ariadiavventure
– Arte e Cultura
da 31/01/2026 a 31/01/2026
Orario dalle 20.45 alle 23
Cossato, Teatro Comunale
IL NUOTATORE DI AUSHWITZ
INFO
Telefono 0125 641161
biglietteria@ilcontato.it
www.ilcontato.it
– Arte e Cultura
da 31/01/2026 a 31/01/2026
Orario dalle 14 alle 17
Biella, piazza S. G. Bosco
Sfilata delle maschere e Consegna delle chiavi della Città al Gipin
INFO
Telefono 329 9029036
eventiemanifestazioni@comune.biella.it
– Arte e Cultura
da 31/01/2026 a 01/02/2026
Orario dalle 15 alle 17.30
Biella, Spazio Teatrando, via Ogliaro 5
7° Gran Tour delle Fiabe
INFO
Telefono 333 5283350
teatrando@teatrandobiela.it
www.teatrandobiella.it
– Enogastronomia
da 22/11/2025 a 14/02/2026
Orario dalle 10 alle 19
Biella, piazza V. Veneto
Mercatini nel cuore di Biella
INFO
attivitaeconomiche@comune.biella.it
– Mostre
da 24/01/2026 a 22/02/2026
Orario da lunedì a venerdì, su appuntamento; sabato e domenica, dalle 14:30 alle 17:30
SALA BIELLESE VIA OTTAVIO RIVETTI 5
“E da lì è incominciata la nostra odissea…” Luoghi e storie di deportazione vercellese, biellese e valsesiana
INFO
Telefono 3409687191
museoresistenzasala@gmail.com
www.casadellaresistenzasalabiellese.it
– Mostre
da 13/12/2025 a 26/02/2026
Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Via Giuseppe Garibaldi, 14, 13900 Biella
Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”
INFO
Telefono 015 252 0432
info@lamagiadellaluce.it
– Mostre
da 13/12/2025 a 26/02/2026
Mostra: Biella, Spazio Cultura Fondazione CRB, via Garibaldi 14 – Proiezioni: Biella, Sala Convegni Fondazione CRB, via Gramsci 14/A – Serate culturali: Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22
Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”
INFO
Telefono 015 0991868
info@lamagiadellaluce.it
– Mostre
da 26/12/2025 a 05/04/2026
Palazzo Gromo Losa (Biella, Corso del Piazzo 22/24) e Palazzo Ferrero (Biella, Corso del Piazzo 29)
Andy Warhol. Pop Art & Textiles
INFO
Telefono 0150991868
info@palazzogromolosa.it
https://www.popart-textiles.it/
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook