Un sabato con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

Un sabato con tante da fare

– Arte e Cultura

da 31/01/2026 a 31/01/2026

Orario dalle 16 alle 18

Vigliano Biellese, Biblioteca civica “Aldo Sola”, largo Stazione 1

Meet the writer – Stefania Bertola

INFO

Telefono 328 8523162

biblioteca@liceocossato.eu

https://cossatese.wixsite.com/biblioteca

– Mostre

da 08/01/2026 a 31/01/2026

Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38

Domani il sole sorgerà comunque – Mostra personale di Gioele Sasha Staltari

INFO

Telefono 015 3701355

info.bibox@gmail.com

www.bi-boxartspace.com

– Arte e Cultura

da 31/01/2026 a 31/01/2026

Orario dalle 14.30 alle 18

Zubiena

Atelier di Biscotteria Francese e Madeleine

INFO

Telefono 327 9856078

chiostrodelleillusioni@gmail.com

– Outdoor e Sport

da 31/01/2026 a 31/01/2026

Orario dalle 6 alle 11.30

Bielmonte, OASI ZEGNA

CIASPOLATA ALL’ALBA AL MONTICCHIO

INFO

Telefono 348 7380740

ariadiavventure@gmail.com

Facebook ed instagram ariadiavventure

– Arte e Cultura

da 31/01/2026 a 31/01/2026

Orario dalle 20.45 alle 23

Cossato, Teatro Comunale

IL NUOTATORE DI AUSHWITZ

INFO

Telefono 0125 641161

biglietteria@ilcontato.it

www.ilcontato.it

– Arte e Cultura

da 31/01/2026 a 31/01/2026

Orario dalle 14 alle 17

Biella, piazza S. G. Bosco

Sfilata delle maschere e Consegna delle chiavi della Città al Gipin

INFO

Telefono 329 9029036

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Arte e Cultura

da 31/01/2026 a 01/02/2026

Orario dalle 15 alle 17.30

Biella, Spazio Teatrando, via Ogliaro 5

7° Gran Tour delle Fiabe

INFO

Telefono 333 5283350

teatrando@teatrandobiela.it

www.teatrandobiella.it

– Enogastronomia

da 22/11/2025 a 14/02/2026

Orario dalle 10 alle 19

Biella, piazza V. Veneto

Mercatini nel cuore di Biella

INFO

attivitaeconomiche@comune.biella.it

– Mostre

da 24/01/2026 a 22/02/2026

Orario da lunedì a venerdì, su appuntamento; sabato e domenica, dalle 14:30 alle 17:30

SALA BIELLESE VIA OTTAVIO RIVETTI 5

“E da lì è incominciata la nostra odissea…” Luoghi e storie di deportazione vercellese, biellese e valsesiana

INFO

Telefono 3409687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Mostre

da 13/12/2025 a 26/02/2026

Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Via Giuseppe Garibaldi, 14, 13900 Biella

Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”

INFO

Telefono 015 252 0432

info@lamagiadellaluce.it

– Mostre

da 13/12/2025 a 26/02/2026

Mostra: Biella, Spazio Cultura Fondazione CRB, via Garibaldi 14 – Proiezioni: Biella, Sala Convegni Fondazione CRB, via Gramsci 14/A – Serate culturali: Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22

Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”

INFO

Telefono 015 0991868

info@lamagiadellaluce.it

– Mostre

da 26/12/2025 a 05/04/2026

Palazzo Gromo Losa (Biella, Corso del Piazzo 22/24) e Palazzo Ferrero (Biella, Corso del Piazzo 29)

Andy Warhol. Pop Art & Textiles

INFO

Telefono 0150991868

info@palazzogromolosa.it

https://www.popart-textiles.it/

