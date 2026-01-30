Nuovo episodio di violenza in carcere. Detenuto aggredisce un agente in carcere a Biella

E’ il Sinappe a denunciare la vicenda. Il fatto è accaduto lungo i corridoi dell’area sanitaria. Il detenuto, dopo aver manifestato intenzioni di fuga e aver reagito in modo aggressivo alla negata consegna del referto medico ha dapprima tentato di colpire l’ispettore con una testata e successivamente gli ha rifilato un calcio in faccia, provocandogli lesioni al labbro.

“Questo ennesimo episodio di violenza contro il personale in uniforme è inaccettabile e dimostra tutta la vulnerabilità del sistema rispetto alla gestione dei detenuti pericolosi – spiega il segretario nazionale Raffaele Tuttolomondo – Il Sinappe nel condannare la biasimevole condotta del detenuto, esprime solidarietà al collega aggredito e chiede il rafforzamento degli organici al fine di consentire la costituzione di scorte con un numero adeguato di personale e l’immediato trasferimento del detenuto presso altra sede”.

