Una sala gremita e un entusiasmo contagioso hanno segnato il successo della serata informativa “Runner in Sicurezza: regole e consigli per la strada, i sentieri e la montagna”.

Runner in sicurezza: incontro a Gaglianico

Incontro tenutosi ieri sera presso l’Auditorium di Gaglianico. L’evento, organizzato dall’Associazione Tapa Run Biella con il patrocinio del Comune di Gaglianico, ha visto la partecipazione di oltre 80 persone, confermando quanto il tema della sicurezza sia sentito nella comunità sportiva biellese.

I Protagonisti della Serata Il Sindaco di Gaglianico, Paolo Maggia, ha aperto l’incontro con un saluto istituzionale, lodando l’impegno sociale dell’associazione. Vero e proprio “mattatore” e moderatore della serata è stato il Presidente di Tapa Run, Mario Denile, che ha saputo coinvolgere il pubblico con energia e passione. Presenti anche figure chiave dello sport locale: Fabio Peruzzo, Presidente FIDAL Biella-Vercelli, che ha portato il suo saluto federale, e l’assistente della Polizia Locale di Gaglianico, Barbara Milia. Sicurezza: Dai Carabinieri ai Sentieri di Montagna Il momento centrale è stato dedicato alla formazione tecnica e alla prevenzione: • Sicurezza Stradale: Il Brigadiere Renato Fazzari (NORM Compagnia Carabinieri di Biella), alla presenza del Comandante della Stazione di Candelo Vincenzo Materazzo, ha illustrato le regole d’oro per chi corre su strada: l’importanza di rendersi visibili, il rispetto del senso di marcia e la prudenza costante. • Sicurezza in Montagna: Claudio Negro, Vicepresidente CAI Biella e già responsabile del Soccorso Alpino, ha offerto preziosi consigli sulla gestione dei sentieri, la pianificazione degli itinerari e la gestione delle emergenze in quota. Il dibattito è stato vivacissimo: il pubblico ha incalzato gli esperti con domande su temi che sono andati anche oltre la corsa, toccando la sicurezza delle biciclette, i rischi della guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, fino alla gestione di incontri con cani e vipere sui sentieri. Solidarietà e Appuntamenti Futuri La serata è stata anche l’occasione per celebrare il cuore pulsante di Tapa Run. Sono stati premiati i partecipanti alle gare solidali 2025: Nicoletta Zago, Franco Capra, Patrizia Galiotto e Orazio Rivetti. Guardando al futuro, Mario Denile ha anticipato le sfide del 2026, la cui presentazione ufficiale avverrà lunedì 2 febbraio presso la sede del CONI Sport e Salute. Inoltre, Mauro Benedetti ha presentato il circuito TTC (“Trail Turismo Csen”), che prenderà il via sabato 31 gennaio con le gare Ysangarda Night Trail (K10 e K19) a Candelo. Un’opportunità gratuita per diventare “finisher” del circuito iscrivendosi tramite il sito CSEN Biella. Il Kit Riflettente e una Riflessione sui Giovani In chiusura, Tapa Run ha presentato il nuovo Kit Sicurezza: manicotti, cappellino, porta cellulare e smanicato, tutti rigorosamente super riflettenti, per garantire che ogni runner sia visibile in ogni condizione. “Unica nota di riflessione,” ha commentato l’organizzazione, “è stata la scarsa presenza di giovani, forse talvolta troppo sicuri di sé, nonostante siano spesso i soggetti più a rischio. Questa serata è stata un successo tale da spingerci a riproporla presto: la sicurezza corre con noi e non va mai lasciata al caso.”

