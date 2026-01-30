Pray: prende una buca sulla provincial e squarcia la gomma

Prende una buca sulla strada provinciale 235 da Crevacuore verso Pray e fora lo pneumatico. L’automobilista residente in Valsessera ha così chiamato i carabinieri. Danneggiato anche il cerchione dell’auto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso. Nel frattempo sul posto era presente il personale della Provincia di Biella che stava sistemando il manto stradale. In queste settimane a causa delle piogge e del freddo sono diverse le buche che si sono aperte sulla strada.

