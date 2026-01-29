A partire da venerdì 30 gennaio 2026 riprendono le attività di sportello del Punto SPID Facile, attivo in convenzione con InfoCamere.

Il servizio è dedicato al supporto dei cittadini per l’attivazione e la gestione dell’identità digitale SPID.

Riparte lo sportello Punto Spid in Provincia a Biella

Lo sportello è aperto il martedì dalle 14:00 alle 16:30 e il venerdì dalle 08:30 alle 12:30.

Per accedere al servizio è possibile prenotare un appuntamento online tramite il link: https://www.provincia.biella.it/it/servizi/page/spid-sistema-pubblico-di-identita-digitale

oppure contattare il numero 0158480872 per informazioni e prenotazioni

