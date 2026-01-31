Seguici su

Tutte le notizie della Provincia di Biella in edicola oggi

Cronaca, attualità, approfondimenti, sport, iniziative e tanto altro ancora

Pubblicato

2 minuti fa

il

tutte le notizie

Oggi, sabato 31 gennaio, non perdete l’appuntamento in edicola con la Provincia di Biella.it. Il giornale è ricchissimo di notizie.

In apertura gli aumenti dei parcheggi blu. Poi il carnevale cittadino, tante notizie di cronaca (purtroppo poco piacevoli), lo speciale dedicato al torneo 6 Nazioni di rugby, le nostre iniziative e le seguitissime rubriche. E tanto altro ancora.

