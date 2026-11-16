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Un po’ di pioggia, poi dovrebbe migliare
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 16 novembre
Un po’ di pioggia, poi dovrebbe migliare. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 16 novembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Un po’ di pioggia, poi dovrebbe migliare
La notte si presenta con pioggia leggera e una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si attestano intorno ai 7-8°C, mentre la velocità del vento è moderata, proveniente prevalentemente da nord-nord ovest. L’umidità si mantiene alta, attorno all’89-91%.
Durante la mattina, il meteo migliora progressivamente. Si assiste a un passaggio da un cielo coperto a condizioni di poche nuvole e cielo sereno. Le temperature salgono fino a raggiungere i 13,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimane contenuta, con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili.
Nel pomeriggio, il cielo si presenta in gran parte coperto, con temperature che scendono nuovamente intorno ai 7-8°C. La copertura nuvolosa è significativa, con umidità attorno al 65-75%. Le condizioni di vento sono moderate, con raffiche che possono superare i 20 km/h.
La sera porta un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attestano intorno ai 4-5°C. Il cielo rimane prevalentemente coperto, con una leggera presenza di nubi sparse. L’umidità continua a mantenersi alta, mentre la velocità del vento è ridotta ma costante.
In sintesi, il meteo di oggi nel Biellese presenta un inizio di giornata con pioggia leggera, seguito da un miglioramento nel corso della mattina. Con temperature che variano da valori freschi a condizioni più miti, per poi tornare a diminuire nel pomeriggio e nella sera.
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