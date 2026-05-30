Un messaggio alla nonna e poi la caduta nell’orrido

La svolta è arrivata nel primo pomeriggio, quando i sommozzatori hanno scandagliato le pozze dell’orrido individuando il corpo del giovane nel punto più profondo del canyon naturale. Il recupero ha posto fine alle ricerche e alle speranze di ritrovarlo vivo.

Secondo la prima ricostruzione, il 24enne è scivolato lungo il sentiero finendo nelle acque sottostanti. Non si tratterebbe quindi di un gesto volontario, ma di una disgrazia. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente tra Cannobio e Vergiate, dove in tanti avevano seguito con apprensione l’evolversi della vicenda.