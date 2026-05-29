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Il corpo di un 24enne trovato nell’orrido di Sant’Anna

Lacrime per famiglia e amici

Pubblicato

6 secondi fa

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donna precipita in un canalone
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Il corpo di un 24enne trovato nell’orrido di Sant’Anna.
Oggi i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di Riccardo B., 24enne residente in Lombardia. E’ stato trovato nelle acque del rio Cannobino, a Cannobio. La sua auto parcheggiata era stata trovata il giorno prima. Subito erano partite le ricerche nella speranza di trovare l’uomo ancora vivo.

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