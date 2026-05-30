Torna anche quest’anno il Festival dei Giovani, il progetto che porterà in città un calendario diffuso di eventi, esperienze e attività dedicate alle nuove generazioni.

Biella cresce con le nuove generazioni: torna il Festival dei Giovani

Musica, workshop, arte, sport, incontri e momenti di socialità daranno vita a un programma costruito dai giovani e pensato per valorizzarne energie, creatività e partecipazione.

L’obiettivo dell’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è creare occasioni concrete di incontro e condivisione, offrendo ai ragazzi spazi in cui sentirsi parte attiva della città e protagonisti del presente, oltre che del futuro del territorio biellese.

Il Festival nasce dalla collaborazione corale di Comune di Biella, Provincia di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Gruppo Giovani Unione Industriale e Fondazione BIellezza, realtà istituzionali che si uniscono per offrire ai giovani una nuova opportunità di esprimersi.

Programma

Il programma dell’edizione 2026 del Festival dei Giovani:

 “DRIVE IN”, a cura di BiYoung ETS, una serata di cinema ‘drive in’ in stile americano anni ’50 che si terrà in Piazza Falcone il 29 maggio;

 “Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca”, promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Biella e dalla Fondazione Pistoletto – Cittadellarte Onlus, in collaborazione con gli istituti e le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Biella, articolata in: o laboratori, workshop e attività artistico-formative nei giorni 8 e 9 giugno, che coinvolgeranno i giovani partecipanti in una sfida progettuale centrata sull’integrazione tra arte e intelligenza artificiale; o una parata studentesca che, nel pomeriggio del 10 giugno, attraverserà il centro cittadino con musica, colori e momenti di partecipazione collettiva fino ad arrivare a Cittàdellarte, sede della manifestazione, dove inizieranno tornei sportivi studenteschi pensati come occasioni di aggregazione e partecipazione attiva. Al termine della giornata si terrà un evento con musica dal vivo e dj set.

Altri eventi

Nella giornata dell’11 giugno, ci sarà un “momento di restituzione” conclusivo dell’evento in cui si ripercorrerà quanto sviluppato nel corso della manifestazione.

 “CONIFER 2026”, manifestazione che unirà attività sportive, esibizioni musicali e performance dal vivo, promossa da Biella Giovani e Futuro APS e in programma il 13 giugno presso Città Studi.

«Una città che ascolta i giovani è una città che sceglie di non invecchiare mai. Il Festival dei Giovani non è soltanto un calendario di eventi: è il segnale di una Biella che vuole tornare ad attrarre entusiasmo, idee e talento. L’obiettivo è diventare sempre di più una città in cui i giovani

non siano spettatori, ma motore del cambiamento: quando un ragazzo sente di avere spazio per esprimersi, tutta la città acquista energia, visione e futuro. E noi vogliamo costruire una comunità che non costringa i giovani a cercare altrove il proprio futuro, ma che li renda orgogliosi di immaginarlo qui, nella loro città», dichiarano il sindaco di Biella, Marzio Olivero, e l’assessore alle Politiche Giovanili, Edoardo Maiolatesi.

Il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, dichiara: «Abbiamo la necessità di coinvolgere i nostri giovani anche attraverso iniziative come questa. Il Festival dei Giovani racchiude, nel mese di giugno, numerosi eventi tra momenti di cultura, formazione e

occasioni di svago, dedicati ai nostri ragazzi, che avranno così la possibilità di vivere il territorio in

modo più dinamico, grazie alla collaborazione tra Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici e realtà

private. Anche la politica deve essere capace di rendere il nostro Biellese sempre più vivo e

attrattivo, soprattutto per le nuove generazioni.»

Il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Stefano Sanna, dichiara: «Sostenere iniziative

capaci di rendere il nostro territorio sempre più attrattivo e vivace rappresenta una priorità per il

nostro futuro. In particolare, è importante promuovere progetti e opportunità che coinvolgano

attivamente le nuove generazioni, offrendo ai giovani spazi di espressione, crescita e

partecipazione.»

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Michele Colombo, commenta: «Il

Festival dei Giovani rappresenta un importante appuntamento per il Biellese: vedere le nuove

generazioni confrontarsi con tanta energia e dar vita ad eventi e manifestazioni ricche di contenuti e

bellezza è la conferma che puntare sui giovani non è solo un dovere, ma una straordinaria

opportunità. Per questo la Fondazione ha rinnovato con convinzione il proprio sostegno a queste

iniziative: lavorare insieme ai giovani, condividerne gli sforzi e contribuire a dare stabilità alle loro

proposte, in un lavoro di squadra transgenerazionale, pensiamo sia il metodo migliore per garantire

una crescita solida e sostenibile a tutta la comunità. Solo così, insieme, possiamo costruire una

società più inclusiva, dinamica e pronta per le sfide future.»

Il presidente di Fondazione BIellezza, Paolo Zegna, commenta: «Gli eventi che il nostro territorio

realizza per i giovani sono fondamentali per creare aggregazione, senso di appartenenza e nuove

occasioni di crescita. Come Fondazione BIellezza stiamo investendo molto su questi temi attraverso

il progetto Esploratori d’Arcipelago, che rappresenta una vera e propria cornice alle iniziative

dedicate ai ragazzi e promosse sul territorio biellese. Il nostro obiettivo è aiutare i giovani a

guardare con uno sguardo nuovo il luogo in cui vivono, affinché possano considerarlo

un’opportunità e non un posto da cui andarsene.»

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