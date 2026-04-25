Trovato giovane a terra lungo il sentiero del Gorgomoro.

Trovato giovane a terra lungo il sentiero del Gorgomoro

Intervento del Soccorso alpino ieri pomeriggio sul sentiero del Gorgomoro a Biella. Un giovane di origine straniera è stato trovato vicino al corso d’acqua in stato di incoscienza. Stando alle prime ricostruzioni sembra che sia stato colto da un malore.

Sembra che fosse in compagnia di altri ragazzi.Eì stato stabilizzato, caricato sul toboga e portato verso l’ambulanza. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale di Ponderano.

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