Muore dopo la caduta in un dirupo in Valsesia

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti questo pomeriggio nel comune di Scopello per quello che è presumibilmente un incidente sul lavoro. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.30, sul posto è stato inviato l’elicottero del 118; da cui è stata sbarcata l’equipe al completo che si è dovuta calare con manovre alpinistiche al fondo di un vallone dove era precipitato un uomo. Sono state effettuate tutte le manovre di rianimazione, ma il medico è stato costretto a constatare il decesso.

Dopo l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, grazie al supporto delle squadre a terra del Soccorso Alpino, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco si è proceduto con il trasferimento con corde e manovre alpinistiche della salma dell’uomo verso il bordo del vallone a monte, dove è stato imbarcato sull’elicottero del 118 per la consegna alle autorità per le operazioni di Polizia Giudiziaria.