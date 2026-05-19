L’intervento dei militari, la solidarietà dei volontari del Canile di Cossato e il tam-tam sui social permettono a un cucciolo di “Pastore Biellese” di trovare casa.

Trova casa il cucciolo di Pastore biellese disperso nei boschi

L’appello dell’Arma e del Canile: «Molti altri animali attendono una famiglia». Una storia a lieto fine che unisce lo spirito di servizio dell’Arma, la dedizione del mondo del volontariato e la forza della solidarietà digitale.

Durante un servizio perlustrativo svolto lo scorso 20 aprile in un’area boschiva sita tra i comuni di Castelletto Cervo e San Giacomo di Masserano, i Carabinieri della Stazione di Mottalciata in Salussola hanno fatto un incontro del tutto inaspettato: una cagnolina, un simil Pastore Biellese di appena 8 mesi, sola e visibilmente spaventata. In un primo momento l’animale si è mostrato diffidente e intimorito ma i militari, con pazienza e delicatezza, sono riusciti in breve tempo a conquistare la sua fiducia.

La diffidenza ha subito lasciato il posto all’affetto, tanto che la cucciola ha appoggiato le proprie zampe sulle mani dei suoi soccorritori, cercando protezione. I Carabinieri hanno quindi attivato il personale volontario del Canile Consortile di Cossato, prontamente intervenuto sul posto. Constatata l’assenza del microchip, i volontari – supportati dai militari – hanno provveduto al recupero in sicurezza dell’animale, trasferendolo presso la struttura per la necessaria assistenza. La svolta decisiva per il futuro della cagnolina è arrivata grazie alla Sig.ra Barbara di Gifflenga, cittadina da sempre vicina all’Arma e grande amante degli animali. Quest’ultima ha deciso di condividere la storia sui propri canali social lanciando un appello.

Il post ha rapidamente fatto il giro della rete, catturando l’attenzione di una veterinaria residente fuori provincia, nel Novarese. Messa subito in contatto con il Canile di Cossato, la professionista e il suo compagno hanno avviato le pratiche per l’adozione. A pochi giorni dall’arrivo nella sua nuova casa, la coppia ha voluto condividere la propria gioia con una dichiarazione che ripaga l’impegno di tutti i soggetti coinvolti: «Ci sentiamo così fortunati che non ce lo stiamo spiegando». I Carabinieri della Stazione di Mottalciata in Salussola e il personale del Canile Consortile di Cossato desiderano esprimere il più sentito ringraziamento alla Sig.ra Barbara per la sensibilità e la preziosa collaborazione dimostrate. Con l’occasione, l’Arma e la struttura desiderano ricordare che presso il Canile di Cossato sono ancora numerosi i cani e i gatti che attendono di essere adottati: l’invito, rivolto a tutti i cittadini, è quello di fare visita al rifugio per dare a questi animali una seconda possibilità e una casa ricca di affetto.

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