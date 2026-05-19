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A Biella in 400 per la “Cammina Corri per chi non può”

Una grande manifestazione sportiva di solidarietà

Pubblicato

21 minuti fa

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Quasi 400 partecipanti a Biella per “Cammina, Corri per chi non può”, la manifestazione solidale a sostegno della Neonatologia dell’Ospedale cittadino.

A Biella in 400 per la “Cammina Corri per chi non può”

Il Comune di Biella ringrazia di cuore gli Amici dell’Ospedale di Biella per l’organizzazione e l’impegno dedicato a questa importante iniziativa, insieme a tutti i volontari, associazioni e partecipanti che hanno contribuito al successo della giornata.
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