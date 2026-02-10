Treni Torino-Milano: fino al 12 aprile niente arrivi a Centrale

Treni e disservizi continuano a procedere sullo stesso binario. E a farne le spese, ancora una volta, sono anche i pendolari biellesi, costretti a fare i conti con cambiamenti che complicano gli spostamenti quotidiani.

Per i regionali veloci della tratta Torino–Milano il periodo di arrivo (e partenza) alla stazione di Porta Garibaldi al posto della Centrale proseguirà fino all’11 aprile compreso, con inevitabili ripercussioni per i viaggiatori.

La modifica, scattata giovedì, accompagnerà l’intero periodo di lavori previsti nel nodo ferroviario milanese e non si esaurirà al termine dei Giochi Olimpici, previsto il 22 febbraio.

Alla base ci sono gli interventi nell’area di Milano Certosa, destinati a protrarsi ben oltre l’evento sportivo a cinque cerchi. Solo dal 12 aprile, infatti, i convogli torneranno ad avere Milano Centrale come destinazione finale e origine.

Un cambiamento che, come è facilmente comprensibile, non è indolore per chi viaggia ogni giorno. «Questo spostamento incide sicuramente sui viaggi – spiega Paolo Forno, presidente dei pendolari biellesi – perché l’arrivo a Milano Centrale è decisamente più funzionale, anche per agganciare i collegamenti verso le altre destinazioni italiane. È vero che il periodo delle Olimpiadi è particolare, ma anche la fase successiva avrà un impatto, pur nella consapevolezza che gli interventi infrastrutturali, soprattutto nei nodi ferroviari, hanno l’obiettivo di migliorare la circolazione e superare le criticità che oggi si registrano proprio in queste aree».

«Per quanto riguarda il nodo di Milano – prosegue Forno – ci auguriamo che i lavori possano avere effetti positivi sulla regolarità del servizio, una regolarità che dall’inizio dell’anno sta venendo meno quotidianamente».

Nel frattempo, per far fronte alla variazione dell’offerta ferroviaria sulla linea Torino Porta Nuova–Milano Centrale, nei sabati e nelle domeniche, da oggi fino al 22 febbraio, sono state inserite due corse aggiuntive. Una parte da Torino Porta Nuova alle 9.54 con arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 11.45, fermando a Porta Susa, Chivasso, Santhià, Vercelli, Novara, Magenta e Rho Fiera. L’altra parte da Milano Porta Garibaldi alle 10.15 e raggiunge Torino Porta Nuova alle 12.06, con fermate a Rho Fiera, Magenta, Novara, Vercelli, Santhià, Chivasso e Torino Porta Susa.

Un segnale positivo, ma ancora una volta non per la nostra provincia. «Bene l’inserimento di questi due servizi nel fine settimana – conclude Forno – peccato però che il Biellese non venga coinvolto: sulle nostre linee, nello stesso periodo, non è previsto alcun potenziamento».

Ancora una volta, dunque, chi viaggia ogni giorno si trova a dover adattarsi. Con la speranza che, finiti i lavori, ai disagi segua finalmente un servizio all’altezza delle promesse.

Giulia Gaia Maretta

