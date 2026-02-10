Prevenzione dell’illegalità e del disagio negli istituti scolastici biellesi all’esame della Prefettura di Biella. Il prefetto Elena Scalfaro, all’indomani dei gravi fatti di La Spezia, ha convocato una riunione per vagliare le azioni percorribili in chiave preventiva nell’ambito di questo territorio.

Vertice in prefettura per la sicurezza nelle scuole

È stata valutata l’opportunità di organizzare incontri rivolti agli studenti delle superiori e alle loro famiglie nell’ottica di favorire il confronto con le istituzioni e gli adulti di riferimento attraverso un approccio integrato che leghi sicurezza, educazione alla legalità e inclusione sociale.

Nell’ambito di tali incontri i giovani potranno confrontarsi con operatori della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza al fine di superare le difficoltà relazionali e comunicative e prevenire comportamenti a rischio.

L’iniziativa ha incontrato il favore della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale e di tutti i dirigenti degli istituti superiori con i quali, di concerto con le forze dell’ordine, sarà a breve definito un calendario delle attività.

Sul fronte invece del controllo e della prevenzione attiva è stata disposta l’intensificazione dei servizi di vigilanza nei pressi delle scuole della provincia, anche mediante pattugliamenti a piedi, negli orari di ingresso e di uscita degli studenti.

Sono stati inoltre rafforzati i servizi di osservazione e vigilanza nei pressi delle fermate degli autobus del capoluogo più frequentate da gruppi di giovani.

«L’intero impianto così delineato – spiega il prefetto – costituisce attuazione della direttiva congiunta del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Istruzione e del Merito con la quale è stata rimarcata la necessità di una sinergica risposta istituzionale al fine di prevenire e contrastare, attraverso la definizione di metodi condivisi, i fenomeni di illegalità e violenza tra i giovani in ambito scolastico e sarà oggetto di un attento monitoraggio al fine di valutare l’efficacia delle misure adottate e di aggiornare ove necessario le strategie di intervento».

