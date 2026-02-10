Il comune ha indetto una selezione per la copertura a tempo pieno e determinato di un posto di Istruttore amministrativo – Area degli Istruttori, da assegnare, ai sensi dell’art. 90, comma 1 del D.lgs. 267/2000, all’Ufficio Staff del Sindaco per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo del programma di governo, nonché per coadiuvare il sindaco Marzio Olivero nell’esercizio delle proprie attività.

Il sindaco di Biella cerca candidati per il suo ufficio di staff

Sono ammessi i candidati in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituti scolastici, a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato italiano, a seguito di un corso di studio di durata quinquennale o di durata inferiore purché si concluda con il rilascio di un titolo per l’accesso all’Università.

Le candidature pervenute saranno oggetto di istruttoria al solo scopo di verificare il possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 2 del presente avviso, nonché il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda.

A seguito di tale istruttoria, il Servizio Gestione Risorse Umane pubblicherà un elenco anonimo e riportante i soli codici candidatura dei candidati ammessi alla selezione, e provvederà alla trasmissione al Sindaco delle istanze di partecipazione da quest’ultimi presentate, corredate dai curriculum professionali ad esse allegati.

I candidati eventualmente individuati per lo svolgimento del colloquio verranno convocati mediante e-mail e contatto telefonico che gli stessi avranno opportunamente indicato all’interno della domanda di partecipazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook