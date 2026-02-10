Il giorno del ricordo a Biella: il programma

In occasione della solennità civile del “Giorno del Ricordo”, istituita con legge n. 92 del 30 marzov2004 per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e del tragico esodo di istriani, fiumani e dalmati, è prevista una cerimonia di commemorazione martedì 10 febbraio 2026 alle ore 10,30 presso il cippo situato ai Giardini Zumaglini – “Viale Martiri delle Foibe” – Lato Nord

Durante la cerimonia ci saranno gli interventi del Sindaco Marzio Olivero, del Prefetto Elena Scalfaro del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Alle ore 18,30, sempre di martedì 10 febbraio, l’Amministrazione Comunale di Biella ha, inoltre, organizzato presso il Palazzo Gromo Losa la conferenza dal titolo “La faglia Balcanica, la tragedia del confine orientale”.

L’evento vedrà come relatore il professor Marco Cimmino bergamasco, socio della Società

Italiana di Storia Militare e socio accademico del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna che ha al

suo attivo decine di saggi, centinaia di articoli e di interventi in video, prevalentemente di storia

militare, e una fitta attività di conferenziere

Attraverso documenti storici, mappe e testimonianze, si avrà la possibilità di ricostruire il

drammatico contesto delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, con uno sguardo rivolto anche al

futuro e alla necessità di preservare la memoria storica.

