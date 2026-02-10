Duecento alpini si sono sfidati sulle piste di Bielmonte

Bielmonte e Biella hanno ospitato la 59ª edizione del Campionato Ana di slalom gigante.

Con oltre 200 atleti che si sono affrontati sulle piste “Moncerchio” e “Piazzale”. Campione di gigante 2026 è Federico Vietti della Sezione di Aosta (attualmente ricopre l’incarico di revisore dei conti Ana) che si consacra vincitore delle ultime quattro edizioni della specialità. Al secondo posto Marco De Toma della Sezione di Bergamo che ha superato di un’incollatura il collega della stessa Sezione Gian Mauro Piantoni.

Bergamo vince il trofeo sezionale “Ugo Merlini”, davanti alla Sezione di Trento e alla padrona di casa, Biella.

