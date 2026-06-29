Tre feriti in un frontale a Bioglio

Tre feriti in uno scontro frontale. E’ successo questa mattina nell’abitato di Bioglio, dove la strada è stata chiusa a lungo.

Tre feriti in un frontale

Teatro dello scontro è stata via Florio, dove poco prima delle 10.30 due automobili sono state protagoniste di un violento incidente. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto tra una Volkswagen Golf e una Fiat Bravo.

Il forte impatto è statao udito e ha spaventato non poco i residenti, molti dei quali scesi in strada per cercare di capire cosa lo aveva causato.

Velocemente i soccorsi si sono recati sul luogo del sinistro. Il personale del 118 ha prestato le prime cure del caso a tre persone rimaste ferite, poi trasportato in ospedale in codice tra il verde e il giallo. I vigili del fuoco si sono invece impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi e della zona, mentre la polizia locale era impegnata nei rilievi per accertare le responsabilità.

Il tratto di strada è rimasto chiuso a lungo, creando qualche disagio agli automobilisti in transito.

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