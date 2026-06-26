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Incidente a Biella: l’automobilista era senza patente

Il mezzo è stato posto sotto sequestro

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6 secondi fa

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Incidente a Biella: l’automobilista era senza patente.

Incidente a Biella: l’automobilista era senza patente

Intervento dei carabinieri e della polizia locale a Biella. Scontro tra una Fiat Barchetta condotta da un uomo e una Jeep Renegade condotta da una donna del 1990. Quest’ultima era senza patente perchè ritirata. La donna è stata identificata, mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro.

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