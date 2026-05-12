Seguici su

Attualità

Titolare della sala slot minacciato da alcuni giovani

Si sono scaldati gli animi e sono intervenuti i carabinieri.

Pubblicato

12 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Titolare della sala slot minacciato da alcuni giovani

Intervento dei carabinieri ieri a Gaglianico in una sala slot. Il titolare, un cittadino cinese, ha spiegato che alcuni giovani stavano disturbando all’interno della sala scommesse. Li ha invitati a uscire in quanto uno avrebbe tirato pugni sul tavolo. Una fuori uno dei ragazzi avrebbe minacciato il titolare che ha chiamato i carabinieri. Tutte le parti sono state identificate.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *