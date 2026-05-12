Titolare della sala slot minacciato da alcuni giovani

Intervento dei carabinieri ieri a Gaglianico in una sala slot. Il titolare, un cittadino cinese, ha spiegato che alcuni giovani stavano disturbando all’interno della sala scommesse. Li ha invitati a uscire in quanto uno avrebbe tirato pugni sul tavolo. Una fuori uno dei ragazzi avrebbe minacciato il titolare che ha chiamato i carabinieri. Tutte le parti sono state identificate.

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