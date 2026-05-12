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Trovato portafogli con documenti sulla panchina a Viverone

Pubblicato

20 secondi fa

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Trova un portafoglio e lo consegna ai carabinieri
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Documenti trovati a Viverone sul lungolago. Ha trovato portafoglio con documenti. La donna ha trovato un portafogli su una panchina e ha chiamato i carabinieri. Saranno poi i militari a restituire il portafoglio con i documenti al legittimo proprietario.

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