Trovato portafogli con documenti sulla panchina a Viverone

Documenti trovati a Viverone sul lungolago. Ha trovato portafoglio con documenti. La donna ha trovato un portafogli su una panchina e ha chiamato i carabinieri. Saranno poi i militari a restituire il portafoglio con i documenti al legittimo proprietario.

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