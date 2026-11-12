Tipica giornata autunnale: pioggia e termperature basse. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 12 novembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Tipica giornata autunnale: pioggia e termperature basse

La notte si presenta con un cielo coperto e una temperatura che si attesta intorno ai 10,6°C. La copertura nuvolosa è totale, con un’umidità elevata che raggiunge il 86%. Le condizioni di vento sono relativamente calme, con velocità che variano tra 0,9 km/h e 1,9 km/h.

Nella mattina, si prevede che la situazione meteorologica continui a deteriorarsi, con pioggia leggera che inizia a manifestarsi. Le temperature si mantengono intorno ai 10°C e 11°C, con una umidità che sale fino al 93%. I venti sono prevalentemente deboli e provenienti da direzioni settentrionali.

Durante il pomeriggio, le precipitazioni diventano più intense, con pioggia moderata prevista per gran parte della fascia oraria. Le temperature variano da un minimo di 8,3°C a un massimo di 12,4°C, mentre l’umidità rimane alta, attorno al 94%. I venti possono intensificarsi, raggiungendo velocità di 5,9 km/h.

La sera porta un leggero miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni, ma il cielo rimane coperto. Le temperature si mantengono intorno agli 8°C, con una umidità che continua a essere elevata. La velocità del vento è moderata, contribuendo a un clima fresco e umido.

In sintesi, le previsioni per oggi nel Biellese indicano una giornata caratterizzata da pioggia, temperature fresche e un’alta umidità, con un cielo prevalentemente coperto.

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