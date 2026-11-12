Thuram allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella. Personaggi d’eccezione ieri sera sulle tribune dell’impianto di viale Macallè per la sfida di Champions League tra Juventus Women e Lione. Il calciatore francese era in città per assistere alla partite delle “colleghe”.

Thuram allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella

Insieme al centrocampista bianconero e della nazionale francese, sono stati avvistati anche Sara Gama (nella foto: i due mentre parlano), ex capitano della Juve e dell’Italia, e il dirigente Frederic Massara.

Purtroppo il risultato finale non ha sorriso alla squadra padrona di casa, che si è arresa alla corazzata transalpina, vittoriosa con un tennistico 6-0 finale. Al termine del match Thuram, che ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, si è intrattenuto con i tifosi presenti per firmare autografi e scattare fotografie.

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