Bimbo di 4 anni ferito al parco giochi dello stadio di Biella

Stava giocando nel parco giochi dello stadio di Biella quando si è tagliato. La vittima è un bimbo di quattro anni. I genitori vista la profondità della ferita l’hanno portato al pronto soccorso. Gli sono stati applicati sei punti di sutura. La vicenda è stata segnalata alla polizia locale.

Il piccolo si è ferito a causa di una placca tagliente.

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