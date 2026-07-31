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Bimbo di 4 anni ferito al parco giochi dello stadio di Biella

E’ stato portato al pronto soccorso

Pubblicato

37 minuti fa

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uomo dà di matto al pronto soccorso
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Bimbo di 4 anni ferito al parco giochi dello stadio di Biella

Stava giocando nel parco giochi dello stadio di Biella quando si è tagliato. La vittima è un bimbo di quattro anni. I genitori vista la profondità della ferita l’hanno portato al pronto soccorso. Gli sono stati applicati sei punti di sutura. La vicenda è stata segnalata alla polizia locale.
Il piccolo si è ferito a causa di una placca tagliente.

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