Terza età, soggiorno marino a Milano Marittima dal 31 agosto al 13 settembre

Il Comune di Biella, in collaborazione con il Centro Dinamico Biella, promuove un’iniziativa dedicata al benessere e alla socializzazione delle persone anziane: un soggiorno marino a Milano Marittima (RA).

Soggiorno marino a Milano Marittima

L’iniziativa si inserisce nell’ottica di favorire occasioni di socialità, svago e benessere psicofisico per la popolazione over 60, offrendo un’esperienza organizzata e sicura in un contesto balneare di qualità.

Il soggiorno si svolgerà presso Hotel Astra, situato nel cuore di Milano Marittima, dal 31 agosto al 13 settembre 2026.

La struttura offre ambienti confortevoli, piscina, servizi dedicati e un’ampia proposta gastronomica con cucina romagnola e internazionale, oltre alla vicinanza alla spiaggia e ai principali servizi turistici.

La partecipazione è riservata ai cittadini residenti nel Comune di Biella di età pari o superiore ai 60 anni, nei limiti dei posti disponibili.

Eventuali richieste da parte di non residenti saranno inserite in lista d’attesa e accolte solo in caso di disponibilità residue.

Il soggiorno comprende numerosi servizi

trasporto A/R da Biella in autobus gran turismo;

pensione completa con bevande incluse;

servizio spiaggia attrezzato;

escursione guidata a Ravenna;

serate musicali e attività di animazione;

accompagnatore per tutta la durata del viaggio;

coperture assicurative e assistenza.

Quote di partecipazione

€ 1.065,00 in camera doppia o matrimoniale

supplemento camera singola: € 185,00

supplemento camera doppia uso singola: € 230,00

Le iscrizioni si effettuano telefonicamente al numero 015-3507857 nei giorni 5 e 6 maggio 2026, dalle ore 9.00 alle 11.30.

Successivamente i partecipanti saranno contattati per un appuntamento di conferma.

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