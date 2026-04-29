I bambini di Mongrando preparano i sentieri per il Trail della Diga – FOTO

Non è stata solo una passeggiata, ma una vera lezione di educazione civica e amore per la natura quella che il 24 aprile ha visto protagonisti i bambini dell’Istituto Comprensivo di Mongrando. Sotto un sole splendente, i giovani studenti hanno vestito i panni di “sentinelle del territorio”, percorrendo e sistemando i tracciati che il prossimo 10 maggio ospiteranno l’attesa edizione 2026 del Trail Della Diga.

L’iniziativa nasce da un progetto consolidato che vede una stretta collaborazione tra la dirigente scolastica, Chiara Margherita Sperotto, l’Asd La Vetta Running e il Comune di Mongrando. Fondamentale per la realizzazione di queste attività è il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che attraverso il “Bando Eventi” permette di trasformare lo sport in un volano di valorizzazione paesaggistica.

Armati di entusiasmo, i bambini hanno attraversato il suggestivo Bosco del Vallino, contribuendo attivamente alla manutenzione dei sentieri: dalla rimozione dei rami alla posa della segnaletica e delle frecce che guideranno gli atleti.

“Vedere i bambini così ordinati, disciplinati e sinceramente curiosi è stata una gioia – fanno sapere gli organizzatori de La Vetta Running -. Hanno posto domande, esplorato il bosco con occhi nuovi e dimostrato che si può essere custodi del proprio patrimonio naturale fin da piccoli”.

Un ringraziamento speciale va a tutto il corpo docente per la preziosa collaborazione nel coordinare una giornata che rimarrà impressa nei ricordi degli alunni.

Il culmine di questo percorso sarà la giornata del Trail. Per premiare l’impegno dei ragazzi, l’organizzazione ha previsto per loro un particolare gadget per la passeggiata non competitiva di 8 km (200m D+), con pettorale personalizzato, ristori, e l’immancabile Pasta Party finale.

Le iscrizioni per tutte le prove, comprese ovviamente anche quelle competitive da 32 km e 15 km sono già aperte sul sito www.irunning.it fino al 7 maggio.

Per informazioni: ASD La Vetta Running Email: lavettarunning@gmail.com Web: www.lavettarunning.com

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